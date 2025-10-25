Garlasco il legale di Mario Venditti scrive a Nordio | Regole e Costituzione sospese e media troppo presenti
L'avvocato di Mario Venditti scrive al ministro Carlo Nordio: "Le più elementari regole processuali sospese nella vicenda 'Garlasco'". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il delitto di #Garlasco: Andrea #Sempio è all'Istituto di Medicina Legale di #Milano per effettuare delle misurazioni antropometriche su richiesta della dottoressa Cattaneo che sta svolgendo nuovi accertamenti nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Ch - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Garlasco si infiamma: l’ex legale di Sempio accusa, parla di alibi falso e rivendica il suo ruolo. Nuovi avvocati, DNA in bilico e guerra mediatica sulla difesa - X Vai su X
Il legale Venditti a Nordio, su Garlasco sospese le regole - "Le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda 'Garlasco'. Riporta msn.com
Disposti nuovi sequestri nel caso Garlasco. Il legale di Venditti chiama in causa Nordio: “Sospesa ogni regola” - Nel caso “Garlasco”, che da diciotto anni continua a sollevare interrogativi e riaperture giudiziarie, si registrano nuovi sviluppi. Secondo thesocialpost.it
Garlasco, nuovo sequestro. L’avvocato di Venditti scrive (ancora) a Nordio: “La imploro, ripristini il decoro della Giustizia” - La lettera di Domenico Aiello al Ministro della Giustizia dopo il terzo decreto di sequestro di pc e telefoni disposto dalla Procura di Brescia: “Vicenda che si sottrae a ogni forma di regola di civil ... Lo riporta msn.com