Garlasco il legale di Mario Venditti scrive a Nordio | Regole e Costituzione sospese e media troppo presenti

Notizie.virgilio.it | 25 ott 2025

L'avvocato di Mario Venditti scrive al ministro Carlo Nordio: "Le più elementari regole processuali sospese nella vicenda 'Garlasco'". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco il legale di mario venditti scrive a nordio regole e costituzione sospese e media troppo presenti

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, il legale di Mario Venditti scrive a Nordio: "Regole e Costituzione sospese" e media troppo presenti

garlasco legale mario vendittiIl legale Venditti a Nordio, su Garlasco sospese le regole - "Le più elementari regole processuali e la stessa Costituzione paiono sospese nella vicenda 'Garlasco'. Riporta msn.com

garlasco legale mario vendittiDisposti nuovi sequestri nel caso Garlasco. Il legale di Venditti chiama in causa Nordio: “Sospesa ogni regola” - Nel caso “Garlasco”, che da diciotto anni continua a sollevare interrogativi e riaperture giudiziarie, si registrano nuovi sviluppi. Secondo thesocialpost.it

garlasco legale mario vendittiGarlasco, nuovo sequestro. L’avvocato di Venditti scrive (ancora) a Nordio: “La imploro, ripristini il decoro della Giustizia” - La lettera di Domenico Aiello al Ministro della Giustizia dopo il terzo decreto di sequestro di pc e telefoni disposto dalla Procura di Brescia: “Vicenda che si sottrae a ogni forma di regola di civil ... Lo riporta msn.com

