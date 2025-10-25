Garlasco esame antropometrico per Andrea Sempio Le misurazioni saranno confrontate con le lesioni di Chiara Poggi

Andrea Sempio è stato sottoposto, all’Istituto di medicina legale di Milano, a un esame antropometrico durato circa tre ore. Disposto dalla Procura di Pavia, l’esame è stato eseguito dall’antropologa forense Cristina Cattaneo. Secondo le indiscrezioni trapelate, a Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta pavese sul delitto di Garlasco, sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

