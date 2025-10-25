Garlasco disposto nuovo sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Sporto
Garlasco (Pavia), 25 ottobre 2025 – Sostenendo che ci sia stato un vizio di forma nella richiesta iniziale ravvisato dal tribunale del Riesame, la procura di Brescia ha nuovamente disposto il sequestro degli apparati informatici degli ex carabinieri Silvio Sapone e Giuseppe Spoto, non indagati, nell'ambito dell'indagine sull'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari, perché nel 2017 secondo le indagini della procura di Brescia avrebbe favorito l'archiviazione di Andrea Sempio. Delitto di Garlasco e Sistema Pavia, il Riesame annulla il sequestro di pc e smartphone degli ex carabinieri Spoto e Sapone Solo ieri il tribunale del riesame di Brescia aveva annullato il sequestro di pc e smartphone dei due ex militari, eseguito lo scorso 26 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
