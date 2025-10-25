Garlasco cosa sono le valutazioni antropometriche eseguite su Andrea Sempio e a cosa servono dopo 18 anni

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, si è presentato all’Istituto di medicina legale per sottoporsi alle "misurazioni antropometriche" richiesta dalla Procura di Pavia. Ma a distanza di 18 anni dall'omicidio di Garlasco serviranno alle indagini? Lo ha spiegato a Fanpage.it Salvatore Spitaleri, biologo forense e criminalista, ex RIS Messina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

