Garlasco Andrea Sempio torna sul mistero dello scontrino e provoca il testimone | L' ho cercato per terra?
Delitto di Garlasco, Andrea Sempio replica alle accuse sullo scontrino e nega ogni coinvolgimento: “È mio, chi dice il contrario mente”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Il delitto di #Garlasco: Andrea #Sempio è all'Istituto di Medicina Legale di #Milano per effettuare delle misurazioni antropometriche su richiesta della dottoressa Cattaneo che sta svolgendo nuovi accertamenti nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Ch - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Garlasco, Andrea Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche. Saranno confrontate con le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari $ANSA - X Vai su X
Garlasco, Andrea Sempio torna sul mistero dello scontrino e provoca il testimone: "L'ho cercato per terra?" - Caso di Garlasco, Andrea Sempio replica alle accuse sullo scontrino e nega ogni coinvolgimento: “È mio, chi dice il contrario mente” ... Come scrive virgilio.it
Garlasco, Sempio: "Angela Taccia per me è tutto in questo momento. E Lovati non mi tradirà" - Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, torna a parlare a "Quarto Grado": "Non frequentavo le Bozzole, mai visto Savu. Si legge su affaritaliani.it
Andrea Sempio torna a difendersi: "Contro di me tutte balle". Cosa significa che sono stati eseguiti test antropometrici - I nuovi accertamenti dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue nella villetta di Garlasco ... Da today.it