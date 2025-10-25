Garlasco Andrea Sempio torna sul mistero dello scontrino e provoca il testimone | L' ho cercato per terra?

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio replica alle accuse sullo scontrino e nega ogni coinvolgimento: “È mio, chi dice il contrario mente”. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

Garlasco, Andrea Sempio torna sul mistero dello scontrino e provoca il testimone: "L'ho cercato per terra?"

garlasco andrea sempio tornaGarlasco, Andrea Sempio torna sul mistero dello scontrino e provoca il testimone: "L'ho cercato per terra?" - Caso di Garlasco, Andrea Sempio replica alle accuse sullo scontrino e nega ogni coinvolgimento: “È mio, chi dice il contrario mente” ... Come scrive virgilio.it

garlasco andrea sempio tornaGarlasco, Sempio: "Angela Taccia per me è tutto in questo momento. E Lovati non mi tradirà" - Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, torna a parlare a "Quarto Grado": "Non frequentavo le Bozzole, mai visto Savu. Si legge su affaritaliani.it

Andrea Sempio torna a difendersi: "Contro di me tutte balle". Cosa significa che sono stati eseguiti test antropometrici - I nuovi accertamenti dovranno essere confrontati con la rivalutazione delle lesioni sul corpo di Chiara Poggi e con l'analisi delle macchie di sangue nella villetta di Garlasco ... Da today.it

