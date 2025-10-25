Garlasco Andrea Sempio | Nessun segreto su di me che Lovati potrebbe rivelare

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A "Quarto Grado" l'indagato per il delitto di Chiara Poggi sull'ex difensore: "Ho sempre rispetto, stima e affetto per lui". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, Andrea Sempio: "Nessun segreto su di me che Lovati potrebbe rivelare"

