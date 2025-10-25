Garlasco Andrea Sempio | Nessun segreto su di me che Lovati potrebbe rivelare
A "Quarto Grado" l'indagato per il delitto di Chiara Poggi sull'ex difensore: "Ho sempre rispetto, stima e affetto per lui". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il delitto di #Garlasco: Andrea #Sempio è all'Istituto di Medicina Legale di #Milano per effettuare delle misurazioni antropometriche su richiesta della dottoressa Cattaneo che sta svolgendo nuovi accertamenti nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Ch - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Garlasco, Andrea Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche. Saranno confrontate con le lesioni sul corpo di Chiara Poggi e e con l'analisi delle macchie di sangue del Ris di Cagliari $ANSA - X Vai su X
Garlasco, dallo scontrino alla scarpa: crolla l'alibi di Sempio? Cavallaro a Farwest - A 18 anni dal delitto di Chiara Poggi a Garlasco l'alibi di Andrea Sempio, indagato per omicidio in concorso, è sotto al microscopio ... Secondo iltempo.it
Quarto Grado, Sempio si difende: lo scontrino, la libreria, il ruolo di Lovati - "Non c'è nessun segreto su di me che Lovati sa e che potrebbe rivelare. Da iltempo.it
Andrea Sempio: «Lovati non rivelerà nessun segreto. Troppe "balle" su di me, mi mandano fuori di testa» - Dalle apparizioni che ho visto, lui comunque continua a difendermi, continua a riportare che secondo lui ... Secondo msn.com