Garlasco altro sequestro per l’ex procuratore Venditti e due carabinieri I sospetti nei pc e smartphone | che cosa cercano gli inquirenti

La Procura di Brescia ha disposto un nuovo sequestro dei dispositivi informatici nei confronti dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e degli ex carabinieri della polizia giudiziaria Giuseppe Spoto e Silvio Sapone nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta corruzione dell’ex magistrato per agevolare l’archiviazione dell’accusa ad Andrea Sempio nel 2017 per l’omicidio di Chiara Poggi. Solo ieri 24 ottobre, il Tribunale del Riesame di Brescia aveva annullato il sequestro degli apparati informatici dei due ex militari, non indagati. La mossa dopo l’annullamento del Riesame. L’ultima decisione del procuratore Francesco Prete e della pm Claudia Moregola arriva dopo che il Tribunale del Riesame bresciano aveva annullato un primo sequestro dei dispositivi elettronici di Venditti. 🔗 Leggi su Open.online

