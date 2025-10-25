Garlasco altro processo per i carabinieri

Maurizio Pappalardo e Antonio Scoppetta, tra i fedelissimi nella «Squadretta» di Venditti, rinviati a giudizio anche nell’inchiesta «Clean 1». Avrebbero violato il segreto per informare «amici» sospettati di peculato e frode. Sempio sottoposto a rilevazioni antropometriche. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Garlasco, altro processo per i carabinieri

