Garbagnate col divieto di avvicinamento aggredisce il padre della compagna | arrestato

Ilnotiziario.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì sera a Garbagnate i carabinieri hanno arrestato un 35enne italiano, per la violazione del divieto di avvicinamento, in riferimento ad episodi di violenza nei confronti dell’ex compagna. Col braccialetto elettronico si avvicina alla casa dell’ex compagna, arrestato a Garbagnate L’uomo era infatti sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, poco dopo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

