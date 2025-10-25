Gadget e decorazioni di Halloween non sicuri | maxi sequestro della polizia locale

Sono oltre 2500 gli articoli, tra gadget e decorazioni, non a norma sequestrati dagli agenti della polizia locale di Reggio Calabria guidati dal comandante Salvatore Zucco nell'ambito dell'operazione denominata "Halloween sicuro"Nel corso di una mirata attività ispettiva, la polizia locale ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

SPOOKY NIGHT — 31 OTTOBRE La notte più attesa dell’anno! Vieni a festeggiare con noi il 31 ottobre e preparati a vivere una serata da brividi: ? Trucca bimbi Piatti a tema Gadget spaventosi Decorazioni e musica a tema Halloween Una festa per - facebook.com Vai su Facebook

Reggio, operazione “Halloween sicuro”: sequestrati oltre 2.500 articoli non a norma. Denunciato il titolare di un negozio - Maxi sequestro della Polizia Locale di Reggio Calabria nell’ambito dell’operazione “Halloween sicuro” , finalizzata alla tutela dei consumatori e, in ... Come scrive msn.com

Sannio, sequestrati oltre 70mila prodotti contraffatti e non sicuri: ci sono anche giochi, cover e decorazioni per Halloween - Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento ha sottoposto a controllo cinque attività commerciali a Benevento, San Giorgio del Sannio, Guardia Sanframondi, Airola e ... Si legge su ntr24.tv

Giocattoli e gadget di Halloween non sicuri: retata Finanza, sequestrati 100mila articoli. Multe fino a 25mila euro - Giocattoli e gadget di Halloween non sicuri: retata della Finanza di Macerata, sequestrati 100mila articoli, i commercianti rischiano multe che possono arriva a più di 25mila euro ... Da corriereadriatico.it