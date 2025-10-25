Gabriele Lavia e il suo Re Lear 53 anni dopo | Nella vita si fanno degli errori L’alternativa? Era fare Matusalemme
Milano – Si sa, certi amori non finiscono. Fanno dei giri immensi e poi ritornano. Figurarsi a teatro. Quindi come non capire Gabriele Lavia. Alle prese con il “Re Lear” nonostante avesse affermato di non volerlo fare. E a distanza di 53 anni dalla versione strehleriana (all’epoca interpretava Edgar). Ottimo il debutto, la scorsa stagione giù a Roma. Ora Milano. Da martedì al Piccolo Teatro Strehler. Repliche fino al 9 novembre. Lavoro corale. Dove si torna a ragionare sul potere e su ciò che si rischia di perdere. Specie quando decidi di dividere il regno fra le tue figliole a seconda di quanto mostrino di amarti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
