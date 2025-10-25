Gabriele d’Annunzio – una vita inimitabile il progetto di Edoardo Sylos Labini conquista Madrid dopo Rai 3 e RaiPlay

Sbircialanotizia.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio scenico di grande rigore che, partendo dal Vittoriale, attraversa l’intera parabola di Gabriele d’Annunzio, raggiunge l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e registra un riscontro significativo anche all’estero. Il percorso dello spettacolo e il suo respiro internazionale La nuova tappa madrilena di “Gabriele d’Annunzio – una vita inimitabile” conferma l’ampiezza del progetto firmato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

gabriele d8217annunzio 8211 una vita inimitabile il progetto di edoardo sylos labini conquista madrid dopo rai 3 e raiplay

© Sbircialanotizia.it - “Gabriele d’Annunzio – una vita inimitabile”, il progetto di Edoardo Sylos Labini conquista Madrid dopo Rai 3 e RaiPlay

News recenti che potrebbero piacerti

Gabriele D’Annunzio, la vita inimitabile del “Vate” sbarca in tv - Dalla sua vertiginosa ascesa e affermazione sulla scena nazionale a celebrato poeta, letterato, perfino pubblicitario e capo popolo, fino agli ultimi tempi in cui al Vittoriale erige il suo museo, ... Scrive donnamoderna.com

Cerca Video su questo argomento: Gabriele D8217annunzio 8211 Vita