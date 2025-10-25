Gabriele d’Annunzio – una vita inimitabile il progetto di Edoardo Sylos Labini conquista Madrid dopo Rai 3 e RaiPlay
Un viaggio scenico di grande rigore che, partendo dal Vittoriale, attraversa l’intera parabola di Gabriele d’Annunzio, raggiunge l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid e registra un riscontro significativo anche all’estero. Il percorso dello spettacolo e il suo respiro internazionale La nuova tappa madrilena di “Gabriele d’Annunzio – una vita inimitabile” conferma l’ampiezza del progetto firmato . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
