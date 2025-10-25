Futuro nel settore socio-sanitario | due corsi gratuiti per addetti ad assistenza di base e responsabili di struttura

Un progetto pensato per formare professionisti in grado di favorire la crescita e la qualificazione nella filiera sanità-sociale: sono in partenza due nuovi corsi proposti dall'agenzia formativa Aforisma dedicati alla formazione di addetti all’assistenza di base e a responsabili di struttura di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

