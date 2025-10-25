Furto in centro all’ora di pranzo ladri rubano costosi cellulari

La Spezia, 25 ottobre 2025 – Hanno puntato con decisione ai due costosi telefonini di ultima generazione esposti nella luminosa vetrina del negozio specializzato in apparecchiature di telefonia mobile. Rapidi e senza esitazione sono entrati nel punto vendita di via Prione in un orario tranquillo in piena pausa pranzo e con pochi passanti in giro. Tre uomini, ma secondo le prime testimonianze raccolte un quarto sarebbe rimasto all’esterno dell’attività commerciale per verificare che non ci fossero intoppi, sono entrati a passo rapidissimo e senza neppure dare il tempo alle due dipendenti di capire le loro richieste si sono diretti alla vetrina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

