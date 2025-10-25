Furto ed estorsione minacce e lesioni ma girava libero per Brescia

Bresciatoday.it

Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato in città un cittadino serbo di 40 anni, regolare sul territorio nazionale, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia.L’uomo, con numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

