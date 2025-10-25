Furto di armi e preziosi in una casa | arrestato 27enne georgiano
Tempo di lettura: < 1 minuto Poliziotti della Squadra Mobile di Avellino e Napoli hanno tratto in arresto un cittadino georgiano di 27 anni per furto aggravato di armi e preziosi in un’abitazione di Avellino. Lo stesso è stato individuato in Napoli, dopo una meticolosa attività di indagine ed anche grazie alla collaborazione di cittadini, ed associato presso il carcere di Poggioreale. Le armi asportate, nr. 5 fucili da caccia, sono state rinvenute e sequestrate. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad assicurare alla giustizia i complici del ladro. Le contestazioni sono allo stato provvisorie e la misura cautelare è stata disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi i mezzi di impugnazione e il destinatario della misura stessa è una persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunto innocente fino all’esito del giudizio definitivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
