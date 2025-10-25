Furto al Louvre la finestra dalla quale sono entrati i ladri è meta dei curiosi | le immagini
La finestra del Louvre, attraverso la quale i ladri sono entrati domenica scorsa per rubare gioielli di inestimabile valore nella Galleria Apollo, è diventata un’inaspettata attrazione turistica, con diversi visitatori che si sono radunati fuori dal museo per scattare l’ormai celebre immagine e qualche selfie. Il procuratore di Parigi ha dichiarato che i gioielli della corona rubati hanno un valore stimato di 88 milioni di euro, una valutazione che non include il valore storico. Nel frattempo, gli investigatori francesi continuano i loro sforzi per identificare e localizzare i quattro sospetti responsabili di quello che le autorità hanno descritto come uno dei furti più audaci nella storia recente dei musei francesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
