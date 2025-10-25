Furti senza fine | svaligiato locale sul lungomare di Cesenatico Video

Ilrestodelcarlino.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesenatico (Cesena), 25 ottobre 2025 – Una banda di ladri ha preso di mira le attività sul lungomare di Cesenatico. È accaduto giovedì notte attorno a mezzanotte e mezza, quando la gang, utilizzando degli arnesi da scasso, ha tentato prima di forzare il portone de l parrucchiere Enrico Candoli, ma senza riuscirci; tuttavia i ladri non si sono dati per vinti e si sono diretti nell’attività a fianco, il locale Pizza & Tacos, dove hanno impiegato un grimaldello per scassinare la serratura dell’ingresso. Ladri e occupanti abusivi. Una gang a Cesenatico Una volta all’interno, mentre la banda faceva da palo per avvertire dell’eventuale presenza di forze dell’ordine, uno dei malfattori si è diretto al registratore di cassa “sradicandolo” dal bancone, per poi darsi alla fuga assieme ai compari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

furti senza fine svaligiato locale sul lungomare di cesenatico video

© Ilrestodelcarlino.it - Furti senza fine: svaligiato locale sul lungomare di Cesenatico / Video

Contenuti che potrebbero interessarti

Furto a piazza Mazzini, svaligiato un antiquario: rubati oggetti e gioielli. Bottino da 100mila euro - E una volta all’interno si sono impadroniti di gioielli d’epoca e altri oggetti d’antiquariato in oro per un valore di circa 100mila ... Si legge su roma.corriere.it

Furto nella notte nel Salento: svaligiato il laboratorio orafo - 30 del mattino, hanno preso di mira il laboratorio orafo “Roberto Gioielli” di via Impero a Parabita, riuscendo a introdursi all’interno dopo ... quotidianodipuglia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Furti Senza Fine Svaligiato