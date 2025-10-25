Furti senza fine | svaligiato locale sul lungomare di Cesenatico Video
Cesenatico (Cesena), 25 ottobre 2025 – Una banda di ladri ha preso di mira le attività sul lungomare di Cesenatico. È accaduto giovedì notte attorno a mezzanotte e mezza, quando la gang, utilizzando degli arnesi da scasso, ha tentato prima di forzare il portone de l parrucchiere Enrico Candoli, ma senza riuscirci; tuttavia i ladri non si sono dati per vinti e si sono diretti nell’attività a fianco, il locale Pizza & Tacos, dove hanno impiegato un grimaldello per scassinare la serratura dell’ingresso. Ladri e occupanti abusivi. Una gang a Cesenatico Una volta all’interno, mentre la banda faceva da palo per avvertire dell’eventuale presenza di forze dell’ordine, uno dei malfattori si è diretto al registratore di cassa “sradicandolo” dal bancone, per poi darsi alla fuga assieme ai compari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Allarme sicurezza a Pescina: record di furti nel fine settimana - facebook.com Vai su Facebook
Furti di materiale sulla linea Bari-Taranto Fse: "Rischio slittamento di sei mesi per la fine dei lavori" https://ift.tt/i3QTI29 https://ift.tt/zC9NtM2 - X Vai su X
Furto a piazza Mazzini, svaligiato un antiquario: rubati oggetti e gioielli. Bottino da 100mila euro - E una volta all’interno si sono impadroniti di gioielli d’epoca e altri oggetti d’antiquariato in oro per un valore di circa 100mila ... Si legge su roma.corriere.it
Furto nella notte nel Salento: svaligiato il laboratorio orafo - 30 del mattino, hanno preso di mira il laboratorio orafo “Roberto Gioielli” di via Impero a Parabita, riuscendo a introdursi all’interno dopo ... quotidianodipuglia.it scrive