Furti agli Scavi di Pompei | ancora un turista straniero denunciato
Un nuovo episodio di saccheggio ai danni del patrimonio archeologico. Pompei continua a essere vittima di piccoli ma significativi furti. L'ultimo caso riguarda un turista americano che, durante la visita agli Scavi, ha pensato bene di portarsi via alcuni reperti come "souvenir". Il gesto del turista. L'uomo, un pensionato statunitense, si trovava lungo via delle Ginestre quando ha iniziato a raccogliere alcune pietre appartenenti all'antica città romana, distrutta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Con assoluta nonchalance, le ha riposte nello zaino e si è diretto verso l'uscita, convinto di farla franca.
