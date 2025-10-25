Quarrata (Pistoia), 25 ottobre 2025 – Pistole, fucili, centinaia di cartucce. Un uomo di 53 anni è stato arrestato perché trovato in possesso di un vero e proprio arsenale di armi modificate nascoste in casa e in un capannone. A scoprirlo sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pistoia che, all'alba del 20 ottobre, hanno fatto scattare l’arresto per detenzione illegale di armi e munizioni. Parte del materiale trovato è risultato anche di provenienza furtiva. Durante la perquisizione, condotta con il supporto dei militari della stazione di Quarrata, gli investigatori hanno trovato tre fucili e quattro pistole, alcune con matricola abrasa, rendendone impossibile l'identificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fucili, pistole, armi rubate e centinaia di cartucce. Arrestato 53enne: nascondeva l’arsenale in casa