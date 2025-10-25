Fu protagonista di Abbronzatissimi e dei film cult anni ' 80 | addio all' attore Mauro Di Francesco

E' morto Mauro Di Francesco, volto noto di molte commedie anni ‘80, alcune delle quali girate in riviera romagnola. Aveva 74 anni. Dopo diverse complicazioni di salute arrivate un decennio dopo un difficile trapianto di fegato, l’attore si è spento in ospedale a Roma.Nato a Milano, il 17 maggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Noi vogliamo ricordarti così! É morto Mauro Di Francesco, attore simbolo delle commedie italiane degli anni Ottanta. E' stato protagonista di film come "I Fichissimi", "Yesterday - Vacanze al mare", "Sapore di mare 2 - Un anno dopo", "Abbronzatissimi". Aveva 7 - facebook.com Vai su Facebook

Abbronzatissimi e l’eterna estate di Mauro Di Francesco: la Riviera piange ‘Maurino’ - Fu protagonista con Teo Teocoli di uno dei film cult che oggi ci ricordano un’era che non c’è più e che, insieme, ci sarà per sempre ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it