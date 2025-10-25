Fu protagonista di Abbronzatissimi e dei film cult anni ' 80 | addio all' attore Mauro Di Francesco

E' morto Mauro Di Francesco, volto noto di molte commedie anni ‘80, alcune delle quali girate in riviera romagnola. Aveva 74 anni. Dopo diverse complicazioni di salute arrivate un decennio dopo un difficile trapianto di fegato, l’attore si è spento in ospedale a Roma.Nato a Milano, il 17 maggio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

