Frode fiscale John Elkann insegnerà ai giovani vulnerabili

Imolaoggi.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Farà l'insegnante a giovani 'fragili' John Elkann nei 10 mesi di lavori socialmente utili per chiudere il procedimento a suo carico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

frode fiscale john elkannFrode fiscale, John Elkann insegnerà ai giovani vulnerabili - Farà l'insegnante a giovani 'fragili' John Elkann nei 10 mesi di lavori socialmente utili per chiudere il procedimento a suo carico sulla frode fiscale relativa all'eredità Agnelli. Si legge su ansa.it

