Frode fiscale John Elkann insegnerà ai giovani vulnerabili
Farà l'insegnante a giovani 'fragili' John Elkann nei 10 mesi di lavori socialmente utili per chiudere il procedimento a suo carico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Frode fiscale, John Elkann insegnerà ai giovani vulnerabili - Farà l'insegnante a giovani 'fragili' John Elkann nei 10 mesi di lavori socialmente utili per chiudere il procedimento a suo carico sulla frode fiscale relativa all'eredità Agnelli.
John Elkann docente dei ragazzi in difficoltà, la messa in prova per la frode fiscale - Questa la "messa alla prova" che, se andrà a buon fine, permetterà al rampollo della famiglia Agnelli di evitare le contestazioni
John Elkann al servizio dei Salesiani per chiudere la vicenda sulla frode fiscale - Il nipote dell'Avvocato, presidente di Stellantis, svolgerà 30 ore settimanali per 10 mesi con i ragazzi vulnerabili