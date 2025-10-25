Frattesi Inter il Napoli ci ha provato in estate | svelata la risposta dei nerazzurri

Inter News 24 Frattesi Inter, le ultime sul futuro del centrocampista nerazzurro dopo l’arrivo di Cristian Chivu in panchina. Tutti i dettagli in merito. Napoli e Inter si affronteranno oggi al Maradona, ma prima di questa attesissima sfida, il calciomercato estivo ha visto diversi incroci tra le due squadre, con nomi che sono circolati a lungo tra i rispettivi obiettivi. Uno dei giocatori al centro di questi incroci è stato Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, da sempre un pallino di Antonio Conte per il Napoli, ma che ha anche avuto una storia tortuosa di trattative con la società nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, il Napoli ci ha provato in estate: svelata la risposta dei nerazzurri

News recenti che potrebbero piacerti

Union Saint-Gilloise-#Inter 0-4, #Frattesi esulta su Instagram: "Bravi ragazzi" - X Vai su X

L'Inter lavora sui contratti di Frattesi e Carlos Augusto, in scadenza al 2028 ? Il centrocampista italiano riflette sul suo futuro, sul minutaggio e centralità del progetto. Ad oggi per il Corriere dello Sport rischia di diventare un caso spinoso. Servirà il confronto - facebook.com Vai su Facebook

Frattesi, il Napoli ci ha provato in estate. Risposta Inter? “Questa cifra, altrimenti…” - Frattesi è stato uno degli obiettivi di mercato del Napoli: Gianluca Di Marzio ha riportato anche la risposta dell'Inter ... Riporta msn.com

Napoli-Inter live dalle 18, probabili formazioni e ultime notizie: Neres falso nueve - Da una parte il Napoli di Conte, in difficoltà nelle ultime uscite, rimediando una sconfitta a Torino ... Come scrive ilmattino.it

Napoli-Inter, confronto caldo anche sul mercato: da Bonny e Frattesi fino a Esposito e Diouf, quanti intrecci - Quello fra Napoli e Inter, soprattutto nell'ultima stagione, è stato un duello rovente per la conquista dello Scudetto. Segnala msn.com