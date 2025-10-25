Fratelli d’Italia presenta Tre anni di governo

Oggi (ore 16.30), all’auditorium della Fiera della pesca di Ancona, si terrà l’appuntamento marchigiano dell’iniziativa nazionale di Fratelli d’Italia "Tre anni di governo, tre anni di risultati". "Un momento di confronto e sintesi sull’azione di governo guidata da Giorgia Meloni – scrive FdI –, la prima donna alla guida dell’Italia e alla testa del terzo esecutivo più longevo della Repubblica". All’incontro il gotha di FdI nelle Marche: il governatore Acquaroli, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, la sottosegretaria al Mef Lucia Albano, la coordinatrice regionale Elena Leonardi, i deputati Stefano Maria Benvenuti Gostoli e Antonio Baldelli, l’europarlamentare Carlo Ciccioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it