Fratelli d’Italia presenta la lista in Irpinia | sobrietà e diagnosi per una Campania da ricostruire
AVELLINO – All’Hotel de la Ville, oggi pomeriggio, Fratelli d’Italia ha presentato la lista provinciale a sostegno di Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione Campania. Nulla di spettacolare, nessun trionfalismo da comizio: un incontro di partito, certo, ma attraversato una. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
