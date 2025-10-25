Fratelli d’Italia a Veglie nuova sede e nell’assise si costituisce il gruppo consiliare

Lecceprima.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VEGLIE – Si riorganizza e mette radici solide anche in consiglio comunale la compagine di Fratelli d’Italia in quel di Veglie con l’obiettivo ci creare un nuovo punto di riferimento per la politica locale. Apre infatti la nuova sede del circolo di Fratelli d’Italia, in via Carducci. E. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

