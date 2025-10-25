Fratelli d’Italia a Veglie nuova sede e nell’assise si costituisce il gruppo consiliare
VEGLIE – Si riorganizza e mette radici solide anche in consiglio comunale la compagine di Fratelli d’Italia in quel di Veglie con l’obiettivo ci creare un nuovo punto di riferimento per la politica locale. Apre infatti la nuova sede del circolo di Fratelli d’Italia, in via Carducci. E. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
News recenti che potrebbero piacerti
NanoTV. . #RegionaliCampania - Sangiuliano capolista per fratelli d'italia: errore sulla data di nascita Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli d’Italia: "Nuova sede di polizia locale. L’amministrazione in ritardo di due anni" - Nuova sede della Polizia Locale: per i consiglieri Arletti e Fieni (Fd’I) "l’amministrazione ha preso in giro i cittadini. Segnala ilrestodelcarlino.it