Frankenstein | I Ritratti dei protagonisti del film
Netflix ha svelato i ritratti ufficiali dei protagonisti di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo Del Toro. Con una release “ibrida” (su Netflix ed in sale USA selezionate) attesa attesa per il prossimo 7 novembre, la nuova opera cinematografica di Del Toro è tornata protagonista sulle nostre pagine grazie ad una serie di ritratti promozionali da poco diffusi sull’account ufficiale Netflix. I ritratti in questione offrono uno sguardo ulteriori ai personaggi interpretati nel film da Jacob Elordi, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Mia Goth e Oscar Isaac. Guardate qui i ritratti ufficiali di Frankenstein Frankenstein – Ritratti – Credits Netflix Altre informazioni sul Frankenstein di Guillermo Del Toro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Approfondisci con queste news
Frankenstein di Guillermo del Toro: i protagonisti ritratti nei character poster italiani #FrankensteinGuillermoDelToro #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook
Frankenstein: la creatura di Jacob Elordi tra orrore e umanità - Jacob Elordi interpreta la Creatura di Frankenstein nel film Netflix di Guillermo Del : analisi del suo ruolo tra orrore, umanità e fedeltà ... Lo riporta cinematographe.it
“Frankenstein”, un mostro diverso prende vita: il trailer del nuovo film di Guillermo del Toro - Il film racconta la storia di Victor Frankenstein, scienziato brillante ma egocentrico, e della sua creazione, intrappolata tra vita e distruzione. iodonna.it scrive
Frankenstein, Mia Goth: "Non sono mai statata così spaventata prima di girare un film" - L'attrice ha ammesso di aver dovuto affrontare il timore di rovinare il film diretto da Guillermo del Toro, in arrivo a novembre su Netflix. Si legge su msn.com