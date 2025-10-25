Netflix ha svelato i ritratti ufficiali dei protagonisti di Frankenstein, il nuovo film di Guillermo Del Toro. Con una release “ibrida” (su Netflix ed in sale USA selezionate) attesa attesa per il prossimo 7 novembre, la nuova opera cinematografica di Del Toro è tornata protagonista sulle nostre pagine grazie ad una serie di ritratti promozionali da poco diffusi sull’account ufficiale Netflix. I ritratti in questione offrono uno sguardo ulteriori ai personaggi interpretati nel film da Jacob Elordi, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Mia Goth e Oscar Isaac. Guardate qui i ritratti ufficiali di Frankenstein Frankenstein – Ritratti – Credits Netflix Altre informazioni sul Frankenstein di Guillermo Del Toro. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Frankenstein | I Ritratti dei protagonisti del film