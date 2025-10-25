Frane sulla Sp 88 lunedì via ai lavori

Lunedì partono i lavori di ripristino e miglioramento della provinciale 88 "Alto Uso" nel Comune di Sogliano al Rubicone, colpita da movimenti franosi durante l’alluvione di maggio 2023. L’intervento, del valore complessivo di 3 milioni di euro, è finanziato dall’ Unione Europea nell’ambito del Pnrr. E’ prevista la realizzazione di palificate con cordoli e barriere di sicurezza per il completo ripristino del piano viabile e il ripristino dei dissesti in prossimità dell’alveo fluviale. Durante i lavori la viabilità sarà a senso unico alternato ad eccezione dei punti di intervento al km 4+100 circa e al km 3+500 dove ci sarà il divieto di transito a tutti i veicoli dalle 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

