Franco Massi confermato per la terza volta segretario generale della Corte dei conti

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 ottobre 2025 – La continuità, se e quando coincide con l’efficienza, diventa un valore. Il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha confermato per la terza volta Franco Massi nel ruolo di Segretario generale dell’Istituto, rendendolo così il più longevo dal dopoguerra alla guida della macchina amministrativa della Magistratura contabile. Marchigiano, classe 1964, formatosi alla Scuola Militare “Nunziatella” e poi Ufficiale della Guardia di Finanza per quattordici anni prima di intraprendere la carriera di magistrato – che dura ormai da ventotto anni – Massi ha impresso alla Corte dei conti una decisa accelerazione verso la modernità gestionale e "si è rivelato un vero e proprio manager pubblico, che negli ultimi 8 anni ha reso la macchina amministrativa della Corte dei conti un benchmark di riferimento assoluto per l'intera Pubblica amministrazione italiana". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

