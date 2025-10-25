Franco La Torre | È un buon segno | la giustizia arriva

Quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non entro nel merito degli ultimi sviluppi giudiziari sul delitto Mattarella, sarebbe come commentare gli exit poll di una tornata elettorale, coi risultati che vedono ora vincere la destra, ora la sinistra". Però un’idea sull’assassinio del presidente della Regione Sicilia lei se la sarà fatta Franco La Torre, figlio di Pio, sindacalista e deputato che promosse la legge sull’associazione a delinquere di tipo mafioso, ucciso da Cosa nostra nell’82. "Sono sempre stato convinto, da cittadino che prova a farsi un’opinione delle cose, che in quel delitto vi fossero delle responsabilità dei neofascisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

