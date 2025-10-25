Francis Ford Coppola vende la sua collezione di orologi dopo il flop di Megalopolis | Sono sul lastrico

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francis Ford Coppola è sul lastrico. A dirlo è lui stesso in un'intervista al New York Times, dichiarando che per compensare al dispendio di denaro previsto dal film Megalopolis, che non ha portato alcun ricavo, ha deciso di mettere all'asta la sua collezione di orologi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

