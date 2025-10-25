Francia violentò torturò e uccise con nastro adesivo 12enne Lola Daviet | 27enne algerina Dahbia Benkired condannata a ergastolo senza sconti

Nell'ottobre 2022 Lola Daviet fu trascinata a forza nell'abitazione della sorella di Benkired, quindi violentata e barbaramente uccisa soffocata. Il movente dell'omicidio non è mai stato chiarito "Réclusion à perpétuité incompressible": è questa la pena a cui la Corte d'Appello di Parigi ha d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Francia, violentò, torturò e uccise con nastro adesivo 12enne Lola Daviet: 27enne algerina Dahbia Benkired condannata a ergastolo "senza sconti"

