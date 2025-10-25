Francia pronta a inviare 7.000 soldati in Ucraina nel 2026
La Francia è pronta a inviare migliaia di soldati in Ucraina nel 2026. Lo ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
