Francesco Panada è morto a 20 anni in un incidente a Prevalle
Aveva solo vent’anni Francesco Panada, il giovane di Mazzano che sabato pomeriggio ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto al confine tra Prevalle e Paitone, in via Italia. Erano da poco passate le 14:30 quando la sua moto si è scontrata con un’auto, per cause che restano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
