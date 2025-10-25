Francesco Ferrari è il borgomanerese dell' anno
Franceso Ferraro è il "borgomanerese dell’anno". Il prestigioso riconoscimento che viene assegnato a chi è nato o è residente a Borgomanero e che si è distinto in modo particolare e disinteressato in un ambito che può essere sociale, culturale, sportivo, politico, artistico, è giunto alla sua. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
