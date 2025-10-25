Sorride, ma rimane con i piedi ben saldi al terreno, Francesco Bagnaia, dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha messo in scena una qualifica eccellente, passando dalla Q1. Nella Q2, invece, ha saputo mettere insieme un giro quasi perfetto, andandosi a prendere una prima posizione dal peso specifico notevole. Francesco Bagnaia ha stampato un ottimo 1:57.001 con 16 millesimi su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli a 158. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia si desta ed è in pole a Sepang: “Ho capito come guidare la moto”