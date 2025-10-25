Francesco Acquaroli presenta la sua giunta | Una squadra che ci darà tante belle soddisfazioni VIDEO

25 ott 2025

Questa mattina, sabato 25 ottobre, il rieletto presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha presentato la sua giunta. Gli assessori sono attualmente sei, in attesa che cambino le leggi e possano diventare otto. Di seguito le interviste al governatore, al vicepresidente Enrico Rossi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

