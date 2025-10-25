Francesco Acquaroli presenta la sua giunta | Una squadra che ci darà tante belle soddisfazioni VIDEO
Questa mattina, sabato 25 ottobre, il rieletto presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha presentato la sua giunta. Gli assessori sono attualmente sei, in attesa che cambino le leggi e possano diventare otto. Di seguito le interviste al governatore, al vicepresidente Enrico Rossi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dopo la sconfitta alle elezioni regionali nelle #Marche, dove il centrodestra guidato da Francesco #Acquaroli ha prevalso, il candidato del campo largo Matteo #Ricci ha annunciato che manterrà il suo incarico di europarlamentare e rinuncerà quindi al seggio - X Vai su X
