Franceschini raduna l' ala sinistra | Pd cosa sta per succedere

Le aree sinistre del Pd, quelle che hanno sostenuto Elly Schlein alle primarie, si sono date appuntamento a Montepulciano, dal 28 al 30 novembre, con l’obiettivo di avviare una discussione politica sulle priorità del partito, a partire dall’alleanza per l’alternativa di governo. A organizzare l’evento sono: Areadem di Dario Franceschini, che sta lavorando all’organizzazione delle giornate di Montepulciano con Michela Di Biase e Alberto Losacco; Dems, che guarda ad Andrea Orlando, con Peppe Provenzano e Marco Sarracino; Articolo 1, con Roberto Speranza e Nico Stumpo. ge:kolumbus:liberoquotidiano:44704826 Una risposta ai moderati dem che ieri si sono radunati a Milano? Chissà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Franceschini raduna l'ala sinistra: Pd, cosa sta per succedere

