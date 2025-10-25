France Odeon i 40 anni del cinema in riva d’Arno con un festival

Dal 30 ottobre al 2 novembre, con pre-apertura speciale il 29 ottobre, Firenze accoglie la 17esima edizione di France Odeon, il festival del cinema francese contemporaneo diretto da Francesco Ranieri Martinotti, organizzato con il sostegno del MiC, Regione e in collaborazione con l’Ambasciata di Francia in Italia e Institut français Italia e di Firenze, è parte del cartellone della rassegna di festival internazionali, ’50 Giorni di Cinema a Firenze’. Le proiezioni si svolgeranno presso il cinema La Compagnia, cuore pulsante della manifestazione, con appuntamenti speciali anche a Palazzo Medici Riccardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

