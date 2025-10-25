fra rimpianti e miracoli pisa notte da grande i nerazzurri fermano la capolista a san siro

I miracoli sono tali perché talvolta si avverano. È stata questa la notte del quasi impossibile per il Pisa, che arriva a un passo dall’affondare la capolista nella settimana sportivamente più difficile dell’anno dopo la beffa dello stop alle trasferte. Perché pure la realtà – anche in questo mondo di extraterrestri che risponde al nome di Serie A – a volte sembra piegarsi al folle: il Pisa fino al minuto numero 93 si trovava in vantaggio a San Siro, frutto di una rimonta epica. Ma alle reti di Cuadrado e Nzola risponde – in pieno recupero – il 20enne svizzero Athekame. L’illusione della vittoria sfuma, resta un punto prezioso e solidissimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

