FOTO Turista americano ruba reperti in scavi di Pompei | bloccato dai Carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto “Volevo portarmi a casa un ricordo”. Così si è giustificato un turista statunitense con i carabinieri che lo hanno denunciato per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei. L’ennesimo furto in uno dei siti archeologici più importanti d’Italia, l’ultimo era stato compiuto quattro giorni fa da un turista polacco, si è verificato ieri quando un pensionato proveniente dagli Stati Uniti ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre e le ha infilate nello zaino, allontanandosi poi verso l’uscita del parco. La scena non è passata però inosservata agli altri turisti, che hanno avvisato le guardie giurate che controllano il parco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

