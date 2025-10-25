FOTO Turista americano ruba reperti in scavi di Pompei | bloccato dai Carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto “Volevo portarmi a casa un ricordo”. Così si è giustificato un turista statunitense con i carabinieri che lo hanno denunciato per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei. L’ennesimo furto in uno dei siti archeologici più importanti d’Italia, l’ultimo era stato compiuto quattro giorni fa da un turista polacco, si è verificato ieri quando un pensionato proveniente dagli Stati Uniti ha raccolto alcune pietre lungo via delle Ginestre e le ha infilate nello zaino, allontanandosi poi verso l’uscita del parco. La scena non è passata però inosservata agli altri turisti, che hanno avvisato le guardie giurate che controllano il parco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Due giovani, un 20enne di nazionalità algerina e un 31enne belga, sono stati accusati di una rapina aggravata ai danni di un turista americano, avvenuta lo scorso 4 settembre a Milano. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMilano.it . #arresti #attualitàmilano - facebook.com Vai su Facebook
Turista americano ruba reperti in scavi di Pompei,denunciato - Così si è giustificato un turista statunitense con i carabinieri che lo hanno denunciato per aver rubato quattro reperti nel parco di Pompei. Riporta ansa.it
Pompei, furto all'interno degli Scavi: denunciato turista statunitense - Furto di reperti, dal turista polacco di 4 giorni fa ad un pensionato statunitense. Come scrive msn.com
Ruba gioielli sul treno alla turista americana preso un ladro seriale - Arrestato dalla polizia ferroviaria il ladro seriale sui treni della linea Milano- Segnala laprovinciapavese.gelocal.it