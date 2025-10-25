FOTO Stabile pericolante in via Adua | intervengono vigili del fuoco e Polizia Municipale

Tempo di lettura: 2 minuti Strada chiusa al Rione Ferrovia in via Adua per una emergenza legata ad una costruzione fatiscente e disabitata da anni che si protende in altezza per tre piani oltre una sorta di attico per un totale di dieci appartamenti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio. Un passante ha notato che una consistente parte del cornicione di una palazzina della stessa strada, proprio in prossimità dell’incrocio con Viale Principe di Napoli. sembrava in procinto di crollare abbattendosi sul marciapiede da un’altezza di circa 15 metri. Allertati i Vigili del fuoco del Comando Provinciale, i caschi rossi, subito intervenuti sul posto, hanno constatato un potenziale gravissimo pericolo per la pubblica incolumità ed hanno avviato deciso di procedere con la massima cautela. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

