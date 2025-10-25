Tempo di lettura: < 1 minuto Protesta della rete pro Pal a Napoli per la presenza di uno stand dell’ azienda farmaceutica israeliana ‘Teva’ alla fiera Pharmexpo allaestita mostra d’Oltremare. I manifestanti, dopo un presidio all’esterno, hanno provato ad entrare e sono stati fermati dalle forze di polizia: c’è stato qualche contatto ma la situazione è subito rientrata. La Teva “è leader nel settore dei farmaci generici – spiegano in un comunicato i promotori della protesta, attivisti della Rete per la Palestina, lavoratori del SiCobas e giovani del centro sociale Iskra, – e storicamente complice dell’occupazione in Palestina e oggetto di una campagna internazionale di boicottaggio che invita medici, farmacisti, pazienti e istituzioni ad astenersi dalla prescrizione, dall’acquisto e dalla rivendita di prodotti a marchio Teva”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Mostra d’Oltremare, protesta proPal contro lo stand di un’azienda israeliana