FOTO I colori del Mediteranno in una mostra al Museo Arcos

Tempo di lettura: 2 minuti Le suggestioni del Mediterraneo e del sud-est dell’Europa, ovvero il cuore della cultura classica, hanno fatto irruzione nel Museo Arcos – Sezione Arte contemporanea per la nuova mostra curata da Francesco Creta, che è anche Direttore artistico della Sezione contemporanea, e promossa dalla Provincia di Benevento che cura questo importante Galleria d’arte nel cuore della città di Benevento a due passi dalla buffer zone della Chiesa di Santa Sofia. Il Museo Arcos, oltre alla Sezione Egizia dedicata alla dea Iside, da oggi ospita una nuova personale che ha titolo: “Nicola Maria Martino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ I colori del Mediteranno in una mostra al Museo Arcos

