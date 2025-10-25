FOTO Benevento Primavera ci pensa il solito Giugliano | Crotone ko giallorossini nei quartieri alti

Tempo di lettura: 2 minuti Nel torneo Primavera 2, seconda vittoria consecutiva per il Benevento Primavera che all’Avellola si è sbarazzato del Crotone (1-0) con un rete di Giugliano nei minuti finali. A dispetto della classifica che vede i calabresi ultimi (2) ed ancora a secco di vittorie, la squadra di mister Corrado ha venduto cara la pelle stringendo i denti quando la pressione del Benevento è stata massima. Soprattutto nel primo tempo, poi, gli ospiti si sono resi pericolosi con Pierangeli e Vannicelli vicini al vantaggio. Sul fronte opposto, invece, in più di una occasione ci ha pensato Paciotti ad abbassare la saracinesca con il punteggio fermo sullo 0-0 fino al 38esimo della ripresa quando l’attaccante Giugliano ha trovato il varco giusto con un diagonale preciso in area regalando l’intera posta in palio ai giallorossi di mister Floro Flores. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

