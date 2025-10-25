Fossato di Vico fiamme sul tetto di una casa | arrivano i vigili del fuoco

Perugiatoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 ottobre, i vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana sono intervenuti a Purello, frazione di Fossato di Vico, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione.Le fiamme si sono originate dal materiale isolante collocato in prossimità dello scarico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

