Fossato di Vico fiamme sul tetto di una casa | arrivano i vigili del fuoco
Nel pomeriggio di oggi, sabato 25 ottobre, i vigili del fuoco del Distaccamento di Gaifana sono intervenuti a Purello, frazione di Fossato di Vico, per un incendio che ha interessato il tetto di un’abitazione.Le fiamme si sono originate dal materiale isolante collocato in prossimità dello scarico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
