Forze dell'ordine contro il governo | cosa prevede la manovra 2026 e perché le danneggia

La legge di bilancio 2026 scontenta le forze dell'ordine, che hanno criticato le norme sull'aumento dell'età pensionabile, l'assenza di risorse per il rinnovo dei contratti e la mancata previsione di un piano straordinario di assunzioni a fronte di una grave carenza di organico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Forze dell’ordine contro il governo: cosa prevede la manovra 2026 e perché li danneggia - La legge di bilancio 2026 scontenta le forze dell'ordine, che hanno criticato le norme sull'aumento dell'età pensionabile, l'assenza di risorse per il ... Riporta fanpage.it

“Traditi gli impegni sulla sicurezza”: i sindacati militari e di polizia contro il governo per l’assenza di fondi in manovra - I sindacati denunciano l'assenza di fondi per organici, formazione e contratti nella bozza della legge di Bilancio 2026 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Forze dell'ordine, a Firenze nuova polemica contro il Governo - Innocenti (Pd): "Gli agenti non solo non sono mai arrivati ma qui, a fine anno, se ne perderanno un centinaio... Come scrive nove.firenze.it