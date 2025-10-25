Forze dell'ordine contro il governo | cosa prevede la manovra 2026 e perché le danneggia

Fanpage.it | 25 ott 2025

La legge di bilancio 2026 scontenta le forze dell'ordine, che hanno criticato le norme sull'aumento dell'età pensionabile, l'assenza di risorse per il rinnovo dei contratti e la mancata previsione di un piano straordinario di assunzioni a fronte di una grave carenza di organico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

forze ordine contro governoForze dell’ordine contro il governo: cosa prevede la manovra 2026 e perché li danneggia - La legge di bilancio 2026 scontenta le forze dell'ordine, che hanno criticato le norme sull'aumento dell'età pensionabile, l'assenza di risorse per il ... Riporta fanpage.it

forze ordine contro governo“Traditi gli impegni sulla sicurezza”: i sindacati militari e di polizia contro il governo per l’assenza di fondi in manovra - I sindacati denunciano l'assenza di fondi per organici, formazione e contratti nella bozza della legge di Bilancio 2026 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

forze ordine contro governoForze dell'ordine, a Firenze nuova polemica contro il Governo - Innocenti (Pd): "Gli agenti non solo non sono mai arrivati ma qui, a fine anno, se ne perderanno un centinaio... Come scrive nove.firenze.it

