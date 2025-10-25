Forza Italia Lecco | gazebo per sicurezza e decoro applicare il Daspo urbano
Proseguono i gazebo tematici di Forza Italia a Lecco. Stamattina abbiamo distribuito un volantino per informare i cittadini della nostra richiesta all'amministrazione comunale affinché anche il Comune faccia la sua parte mettendo in atto il regolamento approvato dal consiglio comunale l'8 maggio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
