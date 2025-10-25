Fortitudo adesso si ferma Imbrò Nuova emergenza contro Verona
Infortuni e sfortuna continuano ad abbattersi sulla Fortitudo. Già priva di Valerio Mazzola e Lorenzo Benvenuti, la Flats Service rischia di perdere anche Matteo Imbrò. Si gioca alle 20,30, al PalaDozza, contro la corazzata Verona. Un risentimento muscolare potrebbe in effetti costringere l’esterno a saltare il confronto di questa sera, primo di due sfide consecutive in Piazza Azzarita. Martedì arriverà Torino. Nemmeno il tempo di recuperare e di mettere un po’ di allenamenti nelle gambe di Simon Anumba, che coach Attilio Caja deve purtroppo fare i conti con un nuovo problema fisico. Il momento delicato dopo due sconfitte consecutive, l’organico e le rotazioni sempre molto ridotte e il valore dell’avversaria, fotografano un momento particolare per la Fortitudo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
