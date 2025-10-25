Forte scossa in Irpinia di magnitudo 4 paura in tutta la Campania | gente in strada epicentro e dati

Un lungo sciame sismico fa tremare l’Irpinia. Paura in Campania. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita chiaramente in tutta la provincia di Avellino e in gran parte della regione. Secondo la stima dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di magnitudo 4, con epicentro in Irpinia a Montefredane, la stessa area devastata dal sisma del 23 novembre 1980, esattamente 45 anni fa. Gli strumenti hanno rilevato la scossa a un chilometro dal comune irpino ed ha una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata registrata dopo un lungo sciame sismico che nelle ultime ore ha fatto tremare più volte l’Irpinia: nella serata precedente l’INGV aveva segnalato una magnitudo 3. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Forte scossa in Irpinia di magnitudo 4, paura in tutta la Campania: gente in strada, epicentro e dati

